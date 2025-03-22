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На Полтавщине офицера запаса судили за уклонение от мобилизации по религиозным убеждениям

11:35, 22 марта 2025
После временной непригодности военнослужащий прошел лечение, получил повестку в учебный центр, однако на отправку не явился.
На Полтавщине офицера запаса судили за уклонение от мобилизации по религиозным убеждениям
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В Полтавской области суд объявил приговор офицеру запаса, отказавшемуся от мобилизации, аргументируя свою позицию религиозными взглядами. Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

Согласно материалам дела, 26 апреля 2022 старший лейтенант запаса явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки для уточнения учетных данных и прохождения медосмотра в военно-врачебной комиссии.

Сначала военнослужащего сочли временно непригодным к военной службе. Однако после лечения и повторного прохождения ВЛК он был признан годным и вручен повесткой для отправки в учебный центр. Несмотря на это, обвиняемый на отправку не явился.

Суд квалифицировал действия мужчины по статье 336 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации". За совершенное правонарушение он приговорен к 3 годам лишения свободы.

Как отметили в ТЦК, приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Венецианская комиссия опубликовала заключение по вопросу альтернативной невоенной службы в Украине по запросу Конституционного Суда. Венецианская комиссия считает, что лицо, отказывающееся от военной службы по убеждениям, нельзя вынуждать носить или использовать оружие.

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