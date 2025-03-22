На Полтавщині офіцера запасу судили за ухилення від мобілізації через релігійні переконання

Після тимчасової непридатності військовослужбовець пройшов лікування, отримав повістку до навчального центру, однак на відправку не з’явився.

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У Полтавській області суд оголосив вирок офіцеру запасу, який відмовився від мобілізації, аргументуючи свою позицію релігійними поглядами. Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

Згідно з матеріалами справи, 26 квітня 2022 року старший лейтенант запасу з’явився до територіального центру комплектування та соцпідтримки для уточнення облікових даних і проходження медогляду у військово-лікарській комісії.

Спочатку військовослужбовця визнали тимчасово не придатним до військової служби. Однак після лікування та повторного проходження ВЛК його визнали придатним і вручили повістку для відправлення до навчального центру. Незважаючи на це, обвинувачений на відправку не з’явився.

Суд кваліфікував дії чоловіка за статтею 336 Кримінального кодексу України – "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації". За вчинене правопорушення його засуджено до 3 років позбавлення волі.

Як зазначили у ТЦК, вирок може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його проголошення.

Як писала «Судово-юридична газета», Венеційська комісія опублікувала висновок щодо питання альтернативної невійськової служби в Україні на запит Конституційного Суду. Венеційська комісія вважає, що особу, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не можна змушувати носити чи використовувати зброю.

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