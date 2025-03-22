Чи може підприємство переглянути вже встановлений ліміт каси — роз’яснення

Установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки можуть переглядатися у зв’язку із змінами законодавства або за наявності відповідних обставин.

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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи може підприємство переглянути вже встановлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки.

Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та ліміту каси встановлено розд. V Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 №148 із змінами (далі – Положення №148).

Згідно з п. 55 глави V Положення №148 установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у зв’язку із змінами законодавства України або за наявності відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо).

Документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахунки) установи/підприємства, затверджені (підписані) керівником або уповноваженою ним особою), на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівкової виручки (готівки), додаються до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського рахунку установи/підприємства.

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