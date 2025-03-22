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Питання Криму та чотирьох частково окупованих територій є найбільшою проблемою війни, — Віткофф

10:03, 22 березня 2025
Стіф Віткофф назвав «ключовим питанням» війни готовність визнати окуповані території України російськими.
Питання Криму та чотирьох частково окупованих територій є найбільшою проблемою війни, — Віткофф
Фото: EPA/UPG
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Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф вважає головною проблемою для завершення війни, розв'язаної РФ проти України, питання Криму та "чотирьох так званих регіонів", зокрема Донбасу та Луганської області і ще двох територій, а також дискусії навколо їх можливого визнання російською стороною. Про це він сказав в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону.

"Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту", - сказав спецпредставник Трампа.

Віткофф додав, що це першочергова річ й ведеться "дуже позитивна розмова".

За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити.

"Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно", – вважає Стіф Віткофф.

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США рф Донбас Крим Україна Луганськ війна

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