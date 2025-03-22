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Вопрос Крыма и четырех частично оккупированных территорий является самой большой проблемой войны, — Уиткофф

10:03, 22 марта 2025
Стиф Уиткофф назвал «ключевым вопросом» войны готовность признать оккупированные территории Украины российскими.
Вопрос Крыма и четырех частично оккупированных территорий является самой большой проблемой войны, — Уиткофф
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Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф считает главной проблемой для завершения войны, развязанной РФ против Украины, вопроса Крыма и "четырех так называемых регионов", в том числе Донбасса и Луганской области и еще двух территорий, а также дискуссии вокруг их возможного признания российской стороной. Об этом он сказал в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

"Они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть во власти России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", - сказал спецпредставитель Трампа.

Уиткофф добавил, что это первоочередная вещь и ведется "очень положительный разговор".

По его словам, это всегда было проблемой, хотя об этом, казалось бы, никто не хочет говорить.

"Это слон в комнате. Слон в комнате – это конституционные вопросы внутри Украины относительно того, на что они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если это признает? Это и есть центральный вопрос конфликта. Абсолютно", – считает Стиф Уиткофф.

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США рф Донбасс Крым Украина Луганск война

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