Может ли предприятие пересмотреть уже установленный лимит кассы — разъяснение

Установленный лимит кассы и сроки сдачи наличной выручки могут пересматриваться в связи с изменениями законодательства или при соответствующих обстоятельствах.

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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, может ли предприятие пересмотреть установленный лимит кассы.

Порядок определения сроков сдачи наличной выручки (наличных) и лимита кассы установлен разд. V Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 №148 с изменениями (далее – Положение №148).

Согласно п. 55 главы V Положения №148 установлен лимит кассы и сроки сдачи наличной выручки (наличности) могут пересматриваться в связи с изменениями законодательства Украины или при наличии соответствующих обстоятельств (изменения в поступлениях/расходах наличных денег, внутреннего трудового распорядка/графиков сменности и т.п.).

Документы (нормативно-правовые акты, внутренние документы (расчеты) учреждения/предприятия, утвержденные (подписанные) руководителем или уполномоченным им лицом), на основании которых пересмотрен лимит кассы, сроки сдачи наличной выручки (наличности), прилагаются к соответствующим приказам/распорядкам.

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