Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области горе-мать забыла младенца в гостях и заявила об исчезновении ребенка в полицию

23:12, 9 апреля 2025
Нетрезвая женщина уехала домой, забыв 4-месячного ребенка в чужой квартире.
В Хмельницкой области горе-мать забыла младенца в гостях и заявила об исчезновении ребенка в полицию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области в Староконстантинове мать забыла 4-месячного младенца в гостях и заявила о его исчезновении в правоохранительные органы. Об этом сообщает полиция региона.

На данный момент мальчик проходит комплексное обследование и лечение.

«29-летняя мать уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Около двух лет назад у нее забрали троих детей. Женщина злоупотребляет алкоголем и не выполняет родительские обязанности», — отметили в полиции.

Так, 5 апреля в полицию поступило сообщение от женщины о пропаже ее 4-месячного ребенка.

В ходе общения с матерью, у которой были явные признаки алкогольного опьянения, ювенальные полицейские установили, что в тот день она вместе с младенцем ездили в гости к знакомому в город.

Сотрудники полиции немедленно выехали с проверкой по указанному адресу. Как выяснилось, после застолья в Староконстантинове женщина поехала домой, забыв собственного ребенка в чужой квартире.

«Когда правоохранители прибыли на место, 4-месячный малыш громко плакал. Хозяин квартиры, находясь в нетрезвом состоянии, не знал, что делать. Поэтому полицейские совместно с соцработниками забрали мальчика и доставили в больницу. Сейчас он проходит обследование и лечение в детском отделении», — рассказали правоохранители.

На мать ювенальные полицейские составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей. Дальнейшей судьбой ребенка будут заниматься социальные службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция дети Хмельницкий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин упростил правила рубок в горных лесах Карпат

Технологические карты для вырубки леса в Карпатах больше не придется согласовывать с Гослесагентством, а при проведении рубок на территории и объектах природно-заповедного фонда — также с облгосадминистрациями.

Кабмин отменил необходимость санитарных разрешений на участки под сброс сточных вод и заключений Минздрава — для выбросов в воздух

Также отменена норма о том, что санитарные врачи выдают разрешение на проведение экспериментальных, исследовательских, испытательных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности.

Правительство отменило постановление, регулировавшее порядок выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие целительством

Кабмин решил отменить постановление о порядке выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной или целительством.

90% штрафов ТЦК отменяется судами из-за некачественной подготовки административных материалов – Александр Бакумов

По словам главы ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства Александра Бакумова, постановления ТЦК успешно обжалуются в судах в подавляющем большинстве случаев.

Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США о полезных ископаемых

Минэкономики и Минюсту поручено до 15 апреля привлечь консультантов ведущих международных юридических компаний к подготовке переговорных позиций Украины относительно заключения соглашения с США.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді