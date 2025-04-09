В Хмельницкой области горе-мать забыла младенца в гостях и заявила об исчезновении ребенка в полицию

Нетрезвая женщина уехала домой, забыв 4-месячного ребенка в чужой квартире.

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В Хмельницкой области в Староконстантинове мать забыла 4-месячного младенца в гостях и заявила о его исчезновении в правоохранительные органы. Об этом сообщает полиция региона.

На данный момент мальчик проходит комплексное обследование и лечение.

«29-летняя мать уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Около двух лет назад у нее забрали троих детей. Женщина злоупотребляет алкоголем и не выполняет родительские обязанности», — отметили в полиции.

Так, 5 апреля в полицию поступило сообщение от женщины о пропаже ее 4-месячного ребенка.

В ходе общения с матерью, у которой были явные признаки алкогольного опьянения, ювенальные полицейские установили, что в тот день она вместе с младенцем ездили в гости к знакомому в город.

Сотрудники полиции немедленно выехали с проверкой по указанному адресу. Как выяснилось, после застолья в Староконстантинове женщина поехала домой, забыв собственного ребенка в чужой квартире.

«Когда правоохранители прибыли на место, 4-месячный малыш громко плакал. Хозяин квартиры, находясь в нетрезвом состоянии, не знал, что делать. Поэтому полицейские совместно с соцработниками забрали мальчика и доставили в больницу. Сейчас он проходит обследование и лечение в детском отделении», — рассказали правоохранители.

На мать ювенальные полицейские составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей. Дальнейшей судьбой ребенка будут заниматься социальные службы.

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