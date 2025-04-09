На Хмельниччині горе-матір забула немовля в гостях і заявила про зникнення дитини в поліцію

Нетвереза жінка поїхала додому, забувши 4-місячну дитину в чужій квартирі.

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На Хмельниччині у Старокостянтинові матір забула 4-місячне немовля в гостях і заявила про зникнення дитини правоохоронцям. Про це повідомляє поліція регіону.

Наразі хлопчик проходить комплексний огляд та лікування.

«29-річна матір вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Близько двох років тому в неї вже вилучили трьох дітей. Жінка зловживає алкоголем і не виконує батьківських обов’язків», — зазначили в поліції.

Так, 5 квітня до поліції від жінки надійшло повідомлення про зникнення її 4-місячної дитини.

В ході спілкування із матір’ю, яка була з явними ознаками алкогольного сп’яніння, ювенальні поліцейські встановили, що того дня вона разом з немовлям їздила в гості до знайомого у місто.

Працівники поліції негайно виїхали з перевіркою за вказаною адресою. Як з’ясувалося, після застілля у Старокостянтинові жінка поїхала додому, забувши власну дитину в чужій квартирі.

«Коли правоохоронці прибули на місце, 4-місячний малюк голосно плакав. Власник квартири, будучи у нетверезому стані, не знав, що робити. Тож поліцейські спільно з соцпрацівниками вилучили хлопчика та доправили в лікарню. Наразі він проходить огляд та лікування у дитячому відділенні», — розповіли правоохоронці.

На матір ювенальні поліцейські склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов’язків. Подальшою долею дитини опікуватимуться соціальні служби.

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