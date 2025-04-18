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Куда ФЛП должен отчитываться и платить налоги, если он изменил адрес — разъяснение

20:53, 18 апреля 2025
ФЛП на общей системе налогообложения платит военный сбор в соответствующие бюджеты по предварительному местонахождению, до окончания текущего года.
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Налоговая служба в Одесской области объясняет, куда ФЛП на общей системе налогообложения платит военный сбор в случае изменения местоположения в течение бюджетного года.

Указывается, что в соответствии с подп. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года № 2755-VI плательщиками военного сбора являются лица, указанные в п. 162.1 ст. 162 НКУ (физическое лицо — резидент, получающее доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы; физическое лицо — нерезидент, получающее доходы из источника их происхождения в Украине; налоговый агент).

Начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора с доходов плательщиков сбора, указанных в подп. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 НКУ, осуществляются в порядке, установленном разделом IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом 1 раздела XX НКУ, по ставкам, определенным п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 НКУ (п.п. 1.4 п. 16 прим. 1 НКУ).

Согласно п. 8 ст. 45 Бюджетного кодекса Украины от 8 июля 2010 года № 2456-VI, в случае изменения местоположения субъекта и его регистрации как плательщика налогов по новому местоположению уплата установленных налоговым законодательством общегосударственных налогов и сборов, которые распределяются между государственным и местными бюджетами, осуществляется по месту предыдущей регистрации плательщика налогов до окончания текущего бюджетного периода.

Пунктом 10.13 раздела X Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов от 09.12.2011 № 1588 с изменениями, определено, что плательщик налогов, который согласно п. 10.2 раздела X Порядка № 1588 должен уплачивать по предыдущему местоположению налоги и сборы, которые распределяются между государственным и местными бюджетами, а также местные налоги и сборы, после постановки на учет в контролирующем органе по новому местоположению (основное место учета) учитывается до конца бюджетного периода (календарного года) в контролирующем органе по предыдущему местоположению (неосновное место учета) с соответствующей отметкой.

Согласно п. 10.2 раздела X Порядка № 1588, в случае изменения местоположения субъекта хозяйствования и его регистрации как плательщика налогов по новому местоположению уплата установленных налоговым законодательством общегосударственных налогов и сборов, которые распределяются между государственным и местными бюджетами, а также местных налогов и сборов осуществляется по месту предыдущей регистрации плательщика налогов до окончания текущего бюджетного периода.

Таким образом, в случае изменения налогового адреса, связанного с изменением административного района, физическое лицо — предприниматель на общей системе налогообложения с доходов, полученных от ведения хозяйственной деятельности, уплачивает военный сбор в соответствующие бюджеты по предыдущему местоположению до окончания текущего года.

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