В Киеве на поминальные дни запустят дополнительный транспорт к кладбищам

В Киеве усилят работу транспорта на поминальные дни – с 27 по 30 апреля.

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В период поминальных дней, с 27 по 30 апреля, в Киеве будет курсировать дополнительный общественный транспорт к городским кладбищам. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Наибольшая нагрузка на перевозки ожидается в воскресенье, 27 апреля. Именно в этот день планируют максимально задействовать дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи.

Временные маршруты будут организованы таким образом, чтобы охватить крупнейшие кладбища столицы и обеспечить удобный доезд для жителей города. В КГГА призвали киевлян планировать поездки заранее и пользоваться общественным транспортом в эти дни.

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