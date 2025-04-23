Верховная Рада не вернется к вопросу снижения мобилизационного возраста в Украине, – Стефанчук

По словам Председателя Верховной Рады, мобилизационный возраст в Украине уже снизили с 27 до 25 лет.

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Верховная Рада не будет возвращаться к вопросу снижения мобилизационного возраста в Украине. Такое мнение выразил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Общественному радио.

По его словам, мобилизационный возраст в Украине уже снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, для желающих в возрасте от 18 до 24 лет уже действуют программы добровольного вступления в ВСУ, подчеркнул он.

«Я не думаю, что Парламент будет каким-то образом еще играться с призывным возрастом. Потому что нам, безусловно, нужно думать и о государственности, но нужно и думать о будущем нашего государства. Чтобы те люди, тот золотой фонд Украины, которым сейчас от 0 до 18 или больше – это те люди, которые будут восстанавливать Украину», – отметил он.

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