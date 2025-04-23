Верховна Рада не повернеться до питання зниження мобілізаційного віку в Україні, – Стефанчук

За словами Голови Верховної Ради, мобілізаційний вік в Україні вже знизили з 27 до 25 років.

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Верховна Рада не буде повертатися до питання зниження мобілізаційного віку в Україні. Таку думку висловив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю Громадському радіо.

За його словами, мобілізаційний вік в Україні вже знизили з 27 до 25 років. Крім того, для охочих віком від 18 до 24 років вже діють програми добровільного вступу до ЗСУ, підкреслив він.

«Я не думаю, що Парламент буде якимось чином ще гратися з призовним віком. Тому що нам безперечно треба думати і про державність, але треба і думати про майбутнє нашої держави. Щоб ті люди, той золотий фонд України, яким зараз там від 0 до 18 чи більше – це ті люди, які будуть відбудовувати Україну», - зазначив він.

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