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На Одещині чоловік ножем та вилкою вбив товариша та потрапив у ДТП, намагаючись утекти

07:54, 24 квітня 2025
На Одещині чоловік убив знайомого під час святкування Великодня.
На Одещині чоловік ножем та вилкою вбив товариша та потрапив у ДТП, намагаючись утекти
Фото: od.npu.gov.ua
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У Таїровській громаді Одеського району 33-річний чоловік під час святкування Великодня вбив малознайомого учасника застілля, а після скоєного намагався втекти на авто, але потрапив у ДТП. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Одеської області.

За даними слідства, компанія орендувала приватний будинок для святкування. Під час застілля між двома малознайомими чоловіками — 33-річним жителем іншої області та 32-річним мешканцем Чорноморської громади — виник конфлікт. Після сварки, залишившись наодинці, старший учасник напав на молодшого та почав бити його виделкою, ножем і мультитулом. Потерпілий загинув на місці від численних травм грудної клітки та пошкодження серця.

Після нападу зловмисник сів у орендовану автівку та спробував утекти, але врізався в припарковане авто й залишив транспортний засіб. Надалі він переховувався у дворі одного з житлових комплексів, де його й затримали правоохоронці. На момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про трагедію повідомила одна з жінок, яка також перебувала на святкуванні. Поліція вилучила знаряддя вбивства та інші речові докази, які направлені на експертизу.

Фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідчі клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Справу веде Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Крім кримінального провадження, на чоловіка склали адміністративні матеріали за кількома статтями — за керування транспортом у стані сп’яніння, залишення місця ДТП, порушення ПДР, а також за відсутність документів на авто. Сума штрафів може сягнути понад 17 тисяч гривень із позбавленням права керування.

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поліція вбивство Одеса

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