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В Одесской области мужчина ножом и вилкой убил товарища и попал в ДТП, пытаясь убежать

07:54, 24 апреля 2025
В Одесской области мужчина убил знакомого во время празднования Пасхи.
В Одесской области мужчина ножом и вилкой убил товарища и попал в ДТП, пытаясь убежать
Фото: od.npu.gov.ua
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В Таировской громаде Одесского района 33-летний мужчина во время празднования Пасхи убил малознакомого участника застолья, а после содеянного пытался скрыться на авто, но попал в ДТП. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным следствия, компания арендовала частный дом для празднования. Во время застолья между двумя малознакомыми мужчинами - 33-летним жителем другой области и 32-летним жителем Черноморской общины - возник конфликт. После ссоры, оставшись наедине, старший участник напал на младшего и начал бить его вилкой, ножом и мультитулом. Пострадавший погиб на месте от многочисленных травм грудной клетки и повреждения сердца.

После нападения злоумышленник сел в арендованную машину и попытался убежать, но врезался в припаркованное авто и оставил транспортное средство. В дальнейшем он скрывался во дворе одного из жилых комплексов, где его и задержали правоохранители. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

О трагедии сообщила одна из женщин, которая также находилась на праздновании. Полиция изъяла орудие убийства и другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Фигуранту сообщено о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Дело ведет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Кроме уголовного производства, на мужчину составили административные материалы по нескольким статьям - за управление транспортом в состоянии опьянения, оставление места ДТП, нарушение ПДД, а также за отсутствие документов на авто. Сумма штрафов может составить более 17 тысяч гривен с лишением права управления.

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полиция убийство Одесса

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