У Києві на поминальні дні запустять додатковий транспорт до кладовищ

У Києві посилять роботу транспорту на поминальні дні — з 27 до 30 квітня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У період поминальних днів, з 27 до 30 квітня, в Києві курсуватиме додатковий громадський транспорт до міських кладовищ. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Найбільше навантаження на перевезення очікується в неділю, 27 квітня. Саме в цей день планують максимально задіяти додаткові автобуси, тролейбуси та трамваї.

Тимчасові маршрути будуть організовані таким чином, щоб охопити найбільші кладовища столиці та забезпечити зручний доїзд для мешканців міста. У КМДА закликали киян планувати поїздки заздалегідь і користуватись громадським транспортом у ці дні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.