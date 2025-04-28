Смена фамилии после заключения брака — какие документы нужно заменить

В Минюсте напомнили документы, которые подлежат обновлению в случае смены фамилии после заключения брака.

Фото: minjust.gov.ua

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Министерство юстиции Украины напомнило, что смена фамилии после заключения брака в Украине — личное решение каждого из супругов. Согласно статье 35 Семейного кодекса Украины, можно: оставить добрачную фамилию; взять фамилию мужа или жены; выбрать двойную фамилию.

Однако, независимо от выбора, следует помнить: смена фамилии является юридическим фактом, который влечет за собой обязанность обновить ряд официальных документов. И чем быстрее вы это сделаете, тем меньше хлопот будет в будущем.

Что подлежит обновлению в случае смены фамилии после свадьбы:

Паспорт гражданина Украины

В течение 30 дней со дня получения свидетельства о браке необходимо обратиться в ЦНАП или подразделение ГМС по месту регистрации.

Необходимо подать: заявление, предыдущий паспорт, свидетельство о браке.

Срок изготовления — до 20 рабочих дней (можно ускорить).

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Для обращения в налоговую инспекцию нужны: копия и оригинал паспорта с новой фамилией и свидетельство о браке. Документ выдается за несколько дней.

Паспорт для выезда за границу

Не является обязательным для немедленной замены, однако лучше обновить, чтобы избежать трудностей при путешествиях.

Водительское удостоверение

Обновляется в сервисном центре МВД.

Необходимо предоставить: новый паспорт, свидетельство о браке, старое водительское удостоверение и техпаспорт. Также следует обновить страховку на автомобиль.

Банковские карты и счета

Для корректной идентификации личности изменения — обязательны.

Подаются: новый паспорт, свидетельство о браке и старые карты.

Медицинские карточки и документы в учреждениях здравоохранения

Для обеспечения правильной идентификации пациента.

Регистрационные документы предпринимателя для юридического соответствия, завещание, рабочие удостоверения, справка ВПЛ, другие документы личного распоряжения.

Также рекомендуется актуализировать сведения в действующих реестрах, таких как Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) и Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕДР), относительно записей о праве собственности и корпоративных правах и т.д.

За обновление большинства документов взимается административный сбор (госпошлина) согласно действующему законодательству. Однако обновление персональных данных в банках и медицинских учреждениях — бесплатно.

Какие документы можно не менять после смены фамилии:

дипломы, аттестаты, сертификаты об образовании;

свидетельство о рождении;

трудовая книжка (с записью о смене фамилии на обложке);

правоустанавливающие документы на имущество;

действующие договоры (купли-продажи, аренды и т.п.).

В то же время, при возникновении правоотношений необходимо предоставить документ, подтверждающий смену фамилии — обычно это свидетельство о браке.

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