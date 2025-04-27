В Киеве демонтировали автолавки и прицепы, загромождавшие улицу в Деснянском районе

Под демонтаж попали автолавки и прицепы, использовавшиеся как склады для хранения товаров.

Источник фото: Киевдемонтаж

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В Киеве в Деснянском районе коммунальные работники демонтировали транспортные средства, которые загромождали улицу Героев энергетиков.

«Борьба с незаконной стихийной торговлей в Киеве продолжается. На этот раз речь идет не только о традиционных зонтах, прилавках и палатках. Под действие демонтажа попали также автолавки и прицепы, использовавшиеся как склады для хранения товаров», — указали в «Киевдемонтаж».

Разбитые стекла, пробитые колеса и ужасный внешний вид — именно так выглядели демонтированные объекты, которые загромождали городское пространство. Большинство из них были расположены в местах интенсивного пешеходного движения, ограничивали доступ к парковочным местам, ширину тротуаров и обзор для водителей, говорят в «Киевдемонтаж».

«Предварительно владельцы получили предписания с требованием добровольно убрать указанные транспортные средства, однако проигнорировали их выполнение», — указали там.

Источник фото: Киевдемонтаж

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