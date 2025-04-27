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У Києві демонтувати автолавки та причепи, які захаращували вулицю в Деснянському районі

12:15, 27 квітня 2025
Під демонтаж потрапили автолавки та причепи, що використовувались як склади для зберігання товарів.
У Києві демонтувати автолавки та причепи, які захаращували вулицю в Деснянському районі
Джерело фото: Київдемонтаж
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У Києві в Деснянському районі комунальні працівники демонтувати транспортні засоби, які захаращували вулицю Героїв енергетиків.

«Боротьба з незаконною стихійною торгівлею в Києві триває. Цього разу мова йде не лише про традиційні парасолі, прилавки та намети. Під дію демонтажу потрапили також автолавки та причепи, що використовувались як склади для зберігання товарів», - вказали у «Київдемонтаж».

Розбите скло, пробиті колеса та жахливий зовнішній стан — саме так виглядали демонтовані об’єкти, які загромаджували міський простір. Більшість з них були розташовані в місцях інтенсивного пішохідного руху, обмежували доступ до паркувальних місць, ширину тротуарів та огляд для водіїв, кажуть у «Київдемонтаж».

«Попередньо власники отримали приписи з вимогою добровільно прибрати вказані транспортні засоби, однак проігнорували їх виконання», - вказали там.

Джерело фото: Київдемонтаж

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Київ

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