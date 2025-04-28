Налогоплательщикам объяснили, как согласовываются налоговые обязательства

Суммы согласованных налоговых обязательств вносятся в учетную карточку налогоплательщика в автоматическом режиме.

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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что налоговое обязательство – это сумма налога, которую плательщик должен уплатить в бюджет.

Когда налоговое обязательство считается согласованным?

Налоговое обязательство становится согласованным в следующих случаях:

- Если плательщик самостоятельно задекларировал сумму налога – она считается согласованной сразу после подачи декларации.

- Если налоговая после проверки начислила дополнительные налоговые обязательства, и плательщик не оспаривает это решение – через 10 рабочих дней после получения налогового уведомления-решения (НУР) эта сумма становится согласованной.

Суммы согласованных налоговых обязательств вносятся в учетную карточку налогоплательщика в автоматическом режиме.

Если возникают расхождения, налогоплательщик имеет право инициировать сверку данных отчетности на соответствие информации в базах данных ГНС или обжаловать решение налогового органа.

До окончания срока на обжалование ГНС не осуществляет взыскание сумм налоговых обязательств.

Что происходит, если плательщик не согласен с доначислениями?

Если налогоплательщик не согласен с начисленными суммами, он имеет право их обжаловать:

Административное обжалование (жалоба в ГНС)

Плательщик имеет 10 рабочих дней со дня получения НУР, чтобы подать жалобу в ГНС.

В период рассмотрения жалобы налоговое обязательство не считается согласованным.

Если ГНС оставляет НУР без изменений, сумма становится согласованной со дня получения решения ГНС.

Судебное обжалование

Если плательщик подает иск в суд, налоговое обязательство остается несогласованным до момента вступления судебного решения в законную силу. Однако сам факт подачи иска ещё не является основанием для исключения суммы из налогового долга.

Для этого необходимо получить определение суда об открытии производства (ст. 171 Кодекса административного судопроизводства Украины).

Определение об открытии производства является важным юридическим документом, подтверждающим факт судебного рассмотрения спора о налоговых обязательствах.

Оно дает налогоплательщику возможность защитить свои права и избежать автоматического взыскания сумм до вынесения окончательного судебного решения. При этом определение может поступать сторонам дела как в бумажной форме, так и в электронной через Электронный суд (Электронный судебный сервис). В то же время письмо налогоплательщика с информацией об обжаловании налоговых обязательств не является юридически подтвержденным фактом судебного рассмотрения спора.

Если суд отменяет НУР – налог не подлежит уплате.

Если суд подтверждает НУР – сумма становится согласованной с момента вступления решения в законную силу.

Почему это важно?

Согласованный налоговый долг необходимо уплатить, иначе будут начислены штрафы и пеня.

Если налоговое обязательство несогласованное (оспаривается), оно не подлежит принудительному взысканию.

Действия налоговой по взысканию согласованных сумм налоговых обязательств

Налоговые органы имеют разные полномочия по взысканию налоговых обязательств.

Что делает налоговая?

Направляет требование об уплате долга

Если плательщик не уплатил налоговый долг в установленный срок, налоговая направляет налоговое требование (ст. 59 Налогового кодекса Украины).

Требование содержит сумму долга и срок для его добровольного погашения.

В случае исключения суммы из интегрированной карточки плательщика в связи с обжалованием налоговое требование автоматически отзывается.

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