В Киеве возле метро Оболонь убрали МАФы

На освобожденном участке новые МАФы устанавливаться не будут.

Источник фото: Киевдемонтаж

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В Киеве на улице Героев полка «Азов» демонтировали временные сооружения. Как указали в «Киевдемонтаж», большинство конструкций владельцы демонтировали самостоятельно.

Сотрудники коммунального предприятия сосредоточили усилия на уборке остаточных элементов и самых громоздких сооружений.

Отмечается, что на данный момент в центре локации ещё остаются части бывшего павильона площадью около 250 кв. м. Его демонтаж будет завершен в ближайшее время владельцем временного сооружения.

На освобожденном участке новые МАФы устанавливаться не будут. Это позволит расширить зелёную зону и окончательно освободить территорию от мусора, который постоянно скапливался вокруг, указали в «Киевдемонтаж».

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