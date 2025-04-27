У Києві біля метро Оболонь прибрали МАФи

На звільненій ділянці не встановлюватимуться нові МАФи.

Джерело фото: Київдемонтаж

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У Києві на вулиці Героїв полку «Азов» демонтували тимчасові споруди. Як вказали у «Київдемонтаж», більшість конструкцій власники демонтували самостійно.

Працівники комунального підприємства зосередили зусилля на прибиранні залишкових елементів та найбільш громіздких споруд.

Зазначається, що наразі в центрі локації ще залишаються частини колишнього павільйону площею близько 250 м кв. Його демонтаж буде завершено найближчим часом власником тимчасової споруди.



На звільненій ділянці не встановлюватимуться нові МАФи. Це дозволить розширити зелену зону та остаточно звільнити територію від сміття, яке постійно накопичувалося навколо, вказали у «Київдемонтаж».

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