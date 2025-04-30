Гетманцев предлагает обязать налоговиков носить бодики постоянно

По словам Гетманцева, без обязательных бодикамер проверки теряют смысл.

Фото: wikipedia

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Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выдвинул предложение сделать ношение бодикамер обязательным для всех инспекторов Государственной налоговой службы. Об этом он сообщил Гетманцев.

По словам Гетманцева, сейчас использование бодикамер происходит выборочно, что, по его мнению, нивелирует эффективность этого инструмента. Политик отметил, что понимает, почему такая инициатива вызывает сопротивление как у самих налоговиков, так и у части предпринимателей, которые уклоняются от налогообложения.

«Понимаю почему это не нравится налоговикам. Понимаю почему это не нравится тем плательщикам, которые не бьют чеки и работают в тени», - отметил он.

Гетманцев убежден, что видеофиксация процесса проверок устраняет возможности для манипуляций, злоупотреблений, взяточничества и неформальных договоренностей. Видеозапись, по его мнению, позволяет объективно установить правду в конфликтных ситуациях и четко определить ответственного.

«Но исключительно в том случае, если их применение является общим и обязательным. Для всех налоговиков. Иначе - смысла нет никакого», - подчеркнул глава комитета.

Он также раскритиковал подход Государственной налоговой службы, которая сейчас определяет использование бодикамер как право, а не как обязанность. Такая практика, по словам Гетманцева, вызывает серьезную обеспокоенность и требует пересмотра.

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