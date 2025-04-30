Налоговая объяснила, в какие сроки следует представлять отчет о наличии и распределении гуманитарной помощи в инвалюте

Получатель гуманитарной помощи должен ежемесячно, не позднее 5 числа, представлять отчет в Минсоцполитику и налоговую по месту своей регистрации о том, сколько иностранной валюты он получил как помощь и как ее распределил.

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Налоговая служба в Житомирской области разъясняет, в какие сроки следует подавать отчет о наличии и распределении гуманитарной помощи в иностранной валюте.

Указывается, что согласно ст. 1 Закона Украины от 22.10.1999 №1192-XIV «О гуманитарной помощи» (далее – Закон №1192), гуманитарная помощь – это целевая адресная безвозмездная помощь в денежной или натуральной форме, в виде безвозвратной финансовой помощи или добровольных пожертвований, либо помощь в виде выполнения работ, предоставления услуг, которая предоставляется иностранными и отечественными донорами по гуманным мотивам получателям гуманитарной помощи в Украине или за рубежом, нуждающимся в помощи в связи с социальной незащищенностью, материальной необеспеченностью, тяжелым финансовым положением, введением военного или чрезвычайного положения, возникновением чрезвычайной ситуации или тяжелым заболеванием конкретного физического лица, а также для подготовки к вооруженной защите государства и его защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Статьей 2 Закона №1192 определено, что законодательство Украины о гуманитарной помощи состоит из Закона Украины от 05.07.2012 №5073-VI «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Закона №1192, других нормативно-правовых актов, международных договоров, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Отношения, касающиеся принятия, вступления в силу, обжалования в административном порядке, исполнения, прекращения действия административных актов в сфере получения, предоставления, оформления, распределения и контроля за целевым использованием гуманитарной помощи регулируются Законом Украины от 17.02.2022 №2073-IX «Об административной процедуре» с учетом особенностей, установленных Законом №1192.

Согласно ч. 2 ст. 11 Закона №1192 контроль за использованием гуманитарной помощи по целевому назначению осуществляют соответствующие специально уполномоченные государственные органы по вопросам гуманитарной помощи и налоговые органы.

Пунктом 7 Порядка использования гуманитарной помощи в виде средств в иностранной валюте с валютных счетов получателей гуманитарной помощи, утвержденного постановлением КМУ от 22.03.2000 №542, установлено, что получатель после полного использования гуманитарной помощи в виде иностранной валюты обязан в течение пяти рабочих дней подать Министерству социальной политики Украины (далее – Минсоцполитики) и территориальному органу ГНС по своему местонахождению отчет о целевом использовании гуманитарной помощи в виде иностранной валюты.

Получатель ежемесячно до 5 числа подает Минсоцполитики и территориальному органу ГНС по своему местонахождению отчет о наличии и распределении гуманитарной помощи в иностранной валюте до полного использования всей суммы полученной гуманитарной помощи.

Порядок подачи отчетов устанавливается Минсоцполитики.

Приказом Минсоцполитики от 31.07.2020 №539 «Об утверждении форм отчетов о наличии и распределении гуманитарной помощи и Инструкции по их заполнению» утверждены:

форма отчета №1 «Отчет о наличии и распределении гуманитарной помощи» (далее – форма отчета №1);

форма отчета №2 «Сводный отчет о наличии и распределении гуманитарной помощи в разрезе получателей гуманитарной помощи» (далее – форма отчета №2);

Инструкция по заполнению формы отчета №1 и формы отчета №2 (далее – Инструкция).

Согласно п. 2 разд. I Инструкции форма отчета №1 подается получателями гуманитарной помощи и приобретателями гуманитарной помощи – юридическими лицами в областные, Киевскую городскую государственные администрации (далее – местные государственные администрации) соответствующего региона по месту государственной регистрации получателей гуманитарной помощи ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом отдельно по каждому грузу/средствам, в том числе в иностранной валюте, признанным гуманитарной помощью, до полного распределения всего объема помощи.

Форма отчета №2 подается местными государственными администрациями в Минсоцполитики ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом в разрезе получателей гуманитарной помощи соответствующего региона (п. 3 разд. I Инструкции).

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