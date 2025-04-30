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«Космическая гонка» за цифровым золотом — США создадут стратегический резерв биткоинов

10:38, 30 апреля 2025
Администрация Дональда Трампа хочет, чтобы США выиграли гонку за биткоином.
«Космическая гонка» за цифровым золотом — США создадут стратегический резерв биткоинов
Фото: Bloomberg
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Исполнительный директор Совета президента США по цифровым активам Бо Хайнс заявил, что в настоящее время в мире идет глобальная космическая гонка за накоплением биткоинов, и США хотят ее возглавить. Об этом он сказал в интервью журналу Bitcoin Magazine.

«Я думаю, что в том, что касается накопления этого актива, определенно есть своего рода космическая гонка.

Мы признаем существование других экосистем. Именно поэтому у нас есть Национальный фонд цифровых активов. Мы хотим поощрять инновации в других отраслях», — сказал Хайнс.

По словам Хайнса, дефицит биткоина отличает его от других криптоактивов. Он указал на его раннее децентрализованное происхождение и растущую популярность на рынке как на признаки его жизнеспособности.

Хайнс также отметил, что США стремятся стать «мировой биткоин-супердержавой» в соответствии с видением президента в отношении цифровых активов.

Назвав биткоин «цифровым золотом», Хайнс заявил, что правительство создаст свой стратегический резерв биткоинов. Администрация работает с Министерством финансов над проверкой существующих запасов биткоинов и разработкой «бюджетно-нейтральных» методов приобретения.

«Мы ищем здесь то, что наиболее практично, что мы можем сделать как можно быстрее и как мы можем начать этот процесс накопления как можно более оперативно, — заявил он. — Таким образом, эти идеи, скорее всего, будут иметь приоритет, и мы можем дополнять их по мере продвижения вперед».

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