Били и унижали на камеру отца и сына — в Коростышеве двое парней в возрасте 18 и 19 лет подозреваются в пытках

Подозреваемые напали на 48-летнего мужчину и его 22-летнего сына, избивали их и снимали все по телефону, а впоследствии избили еще одного местного.

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В Житомирской области двум жителям Коростышева сообщили о подозрении в пытках. На данный момент установлены трое пострадавших. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, в апреле двое злоумышленников 18 и 19 лет, проходя мимо местного супермаркета, заметили двух мужчин и решили избить их с целью запугивания.

Они подбежали сзади, старший из нападавших ударил 48-летнего мужчину кулаком по голове, после чего, когда тот упал, продолжил избивать его ногами. В это время младший участник снимал происходящее на камеру телефона, чтобы позже выложить в соцсети и еще больше унизить жертв. Сын пострадавшего, которому 22 года, сумел убежать.

Через несколько дней поздно вечером фигуранты снова заметили отца и сына на скамейке возле местной больницы. На этот раз избили младшего, несмотря на мольбы отца прекратить издевательства.

Злоумышленники действовали по той же схеме: один бил, другой снимал видео.

11 мая около 22:00 они заметили в центре города еще одного мужчину, которого также решили избить. В результате 35-летний горожанин получил телесные повреждения в виде ссадин на лице и туловище. Младший из нападавших вновь записал происходящее на телефон.

Никто из пострадавших сразу не обратился в полицию.

Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 2 ст. 127 УК Украины — «Пытки». 14 мая им сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, также устанавливаются другие участники нападений.

Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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