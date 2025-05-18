Били і принижували на камеру батька і сина — у Коростишеві двох хлопців віком 18 та 19 років підозрюють у катуванні

Молодики напали на 48-річного чоловіка і його 22-річного сина, били їх і знімали все на телефон, а згодом побили ще одного місцевого.

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На Житомирщині двом жителям Коростишева повідомлено про підозру в катуванні людей. Нині встановлено трьох потерпілих. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що у квітні двоє зловмисників, віком 18 та 19 років, проходили повз місцевий супермаркет та помітили неподалік двох чоловіків і вирішили побити їх, аби залякати.

Так, нападники підбігли до них ззаду, старший зі спільників вдарив кулаком по голові 48-річного чоловіка, а коли він упав, продовжив бити ногами. Тим часом молодший знімав події на камеру свого телефону, маючи на меті зробити публікацію в соцмережах, аби ще більше принизити потерпілих. Тоді 22-річний син потерпілого зумів втекти від нападників.

За кілька днів пізно ввечері фігуранти знову помітили батька та сина на лавці неподалік місцевої лікарні. Цього разу побиття зазнав молодший з чоловіків попри благання батька припинити знущання.

Зловмисники діяли за попередньою схемою: один накинувся з кулаками, а другий – знімав на телефон.

11 травня близько 22:00 вони помітили в центрі міста чоловіка, якого також вирішили побити та залякати. У результаті 35-річний містянин отримав тілесні ушкодження у вигляді саден обличчя та тулуба. Молодший зі спільників знову записав відео на свій мобільний.

Однак ніхто з потерпілих одразу не звернувся до поліції.

Слідчі кваліфікували дії спільників за ч. 2 ст. 127 (Катування) КК України. 14 травня їм повідомили про підозри у вчиненні злочину. Нині вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває, у тому числі правоохоронці встановлюють інших учасників подій.

Підозрюваним загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення.

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