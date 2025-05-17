Землю накриє магнітна буря червоного рівня: як вберегтися

18 і 19 травня Україна та світ опиняться під впливом підвищеної геомагнітної активності.

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Україну накриє сильна магнітна буря 18 та 19 квітня, яка може викликати погіршення здоров'я у метеочутливих людей.

Прогнозують геомагнітну активність із K-індексом 4.67, що за шкалою NOAA відповідає бурі рівня G1 — це магнітна буря низького, але вже помітного червоного рівня.

Лікарі рекомендують метеочутливим у ці дні:

– слідкувати за самопочуттям, у разі різкого погіршення звертатися за кваліфікованою допомогою;

– уникати надмірного фізичного навантаження;

– забезпечити якісний сон;

– пити достатню кількість води;

– меншити вживання кави та алкоголю.

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