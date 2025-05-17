Землю накриє магнітна буря червоного рівня: як вберегтися

Україну накриє сильна магнітна буря 18 та 19 квітня, яка може викликати погіршення здоров'я у метеочутливих людей.
Прогнозують геомагнітну активність із K-індексом 4.67, що за шкалою NOAA відповідає бурі рівня G1 — це магнітна буря низького, але вже помітного червоного рівня.
Лікарі рекомендують метеочутливим у ці дні:
– слідкувати за самопочуттям, у разі різкого погіршення звертатися за кваліфікованою допомогою;
– уникати надмірного фізичного навантаження;
– забезпечити якісний сон;
– пити достатню кількість води;
– меншити вживання кави та алкоголю.
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