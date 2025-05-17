Землю накроет магнитная буря красного уровня: как уберечься

18 и 19 мая Украина и мир окажутся под влиянием повышенной геомагнитной активности.

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Украину накроет сильная магнитная буря 18 и 19 апреля, которая может вызвать ухудшение здоровья у метеочувствительных людей.

Прогнозируют геомагнитную активность с K-индексом 4.67, что по шкале NOAA соответствует буре уровня G1 – это магнитная буря низкого, но уже заметного красного уровня.

Врачи рекомендуют метеочувствительным в эти дни:

– следить за самочувствием, в случае резкого ухудшения обращаться за квалифицированной помощью;

– избегать чрезмерной физической нагрузки;

– обеспечить качественный сон;

– пить достаточное количество воды;

– уменьшить употребление кофе и алкоголя.

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