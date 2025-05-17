В какие сроки направляется налоговое требование и какие сведения оно должно содержать — разъяснение

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области напомнили сроки направления налогового требования и сведения, которые оно должно содержать.

Согласно п. 59.3 ст. 59 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями, налоговое требование вместе с детальным расчетом суммы налогового долга направляется не ранее первого рабочего дня после окончания предельного срока уплаты суммы денежного обязательства.

Налоговое требование должно содержать сведения о факте возникновения налогового долга и правах налогового залога, размере налогового долга, обеспеченного налоговым залогом, обязательстве погасить налоговый долг и возможных последствиях его непогашения в установленный срок, предупреждение об описании активов, которые согласно законодательству могут быть предметом налогового залога, а также о возможных дате и времени проведения публичных торгов по их продаже.

Налоговое требование направляется (вручается) также налогоплательщикам, которые самостоятельно подали налоговые декларации, но не погасили суммы налоговых обязательств в установленные НКУ сроки, без предварительного направления (вручения) налогового уведомления-решения (п. 59.4 ст. 59 НКУ).

Согласно п. 59.1 ст. 59 НКУ, в случае возникновения у налогоплательщика налогового долга контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определённом для направления (вручения) налогового уведомления-решения.

Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учёта налогоплательщика, где учтён его налоговый долг.

Налоговое требование не направляется (не вручается), а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, не применяются, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает 180 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, превышающего 180 необлагаемых минимумов доходов граждан, контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику. Срок давности, определённый п. 102.4 ст. 102 НКУ для взыскания налогового долга, в таком случае начинается не ранее дня возникновения налогового долга в сумме, превышающей 180 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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