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В Киеве завершили поисково-спасательную операцию в Соломенском районе

19:41, 18 июня 2025
Из-под завалов многоэтажки извлекли тела 23 погибших.
В Киеве завершили поисково-спасательную операцию в Соломенском районе
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В Киеве завершили поисково-спасательную операцию после массированного российского обстрела 17 июня. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, работы в Соломенском районе продолжались более 39 часов и завершились сегодня в 19:20.

Только на этой локации под завалами были обнаружены тела 23 погибших. В целом по столице количество погибших достигло 28 человек, еще более 140 получили ранения.

К ликвидации последствий атаки были привлечены более 400 спасателей ГСЧС и свыше 200 единиц техники, включая специализированную инженерную и аварийно-спасательную технику, беспилотники и поисковых собак. В ходе операции были спасены два человека из-под завалов, еще около 50 человек деблокировали из квартир и подъездов.

На месте трагедии работали психологи — более 220 человек получили неотложную помощь. Правопорядок обеспечивали более 300 правоохранителей, которые продолжат дежурство на локации. Уже зафиксировано около 500 обращений о повреждении имущества.

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