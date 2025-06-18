В Киеве завершили поисково-спасательную операцию в Соломенском районе

Из-под завалов многоэтажки извлекли тела 23 погибших.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве завершили поисково-спасательную операцию после массированного российского обстрела 17 июня. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, работы в Соломенском районе продолжались более 39 часов и завершились сегодня в 19:20.

Только на этой локации под завалами были обнаружены тела 23 погибших. В целом по столице количество погибших достигло 28 человек, еще более 140 получили ранения.

К ликвидации последствий атаки были привлечены более 400 спасателей ГСЧС и свыше 200 единиц техники, включая специализированную инженерную и аварийно-спасательную технику, беспилотники и поисковых собак. В ходе операции были спасены два человека из-под завалов, еще около 50 человек деблокировали из квартир и подъездов.

На месте трагедии работали психологи — более 220 человек получили неотложную помощь. Правопорядок обеспечивали более 300 правоохранителей, которые продолжат дежурство на локации. Уже зафиксировано около 500 обращений о повреждении имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.