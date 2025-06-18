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В Индонезии активизировался вулкан Левотоби — облако пепла поднялось на высоту 11 км, видео

10:55, 18 июня 2025
Власти объявили высокий уровень тревоги и расширили зону опасности до 8 км, жителей предупреждают о возможных лавовых потоках из-за сильных дождей.
В Индонезии активизировался вулкан Левотоби — облако пепла поднялось на высоту 11 км, видео
Фото: AP
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В Индонезии активизировался вулкан Левотоби Лаки-Лаки. Облако вулканического пепла поднялось на высоту 11 километров. Об этом сообщают Al Jazeera и Reuters.

Власти повысили уровень опасности до максимального и расширили зону эвакуации до 8 километров от кратера.

По данным Геологического агентства Индонезии, извержение произошло во вторник после полудня. Огромное облако пепла в форме гриба было видно даже на расстоянии 90–150 километров от эпицентра.

К счастью, на данный момент сообщений о жертвах или разрушениях нет. В то же время жителям региона рекомендуют проявлять особую осторожность из-за угрозы схода лавовых потоков, вызванных проливными дождями.

Авиарейсы отменены не были, однако ситуация остается напряженной. Предыдущее извержение Левотоби Лаки-Лаки произошло в ноябре — тогда погибли девять человек, десятки получили ранения.

Высота вулкана составляет 1584 метра, он расположен в районе Флорес-Тимур. Это часть двойной вулканической системы: «Лаки-Лаки» с индонезийского переводится как «мужчина», а его более спокойный «близнец» — Левотоби Премпуан — означает «женщина».

Индонезия, где проживает более 270 миллионов человек, расположена на так называемом Тихоокеанском «Огненном кольце» — зоне активной сейсмической и вулканической активности. В стране насчитывается более 120 активных вулканов.

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Индонезия

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