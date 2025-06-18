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В Індонезії активізувався вулкан Левотобі — хмара попелу піднялась на висоту 11 км, відео

10:55, 18 червня 2025
Влада оголосила найвищий рівень тривоги та розширила зону небезпеки до 8 км, жителів попереджають про можливі лавові потоки через сильні дощі.
В Індонезії активізувався вулкан Левотобі — хмара попелу піднялась на висоту 11 км, відео
Фото: AP
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В Індонезії активізувався вулкан Левотобі Лакі-Лакі. Хмара вулканічного попелу піднялась на висоту 11 кілометрів. Про це повідомляють Al Jazeera та Reuters.

Влада підняла рівень небезпеки до найвищого та розширила зону евакуації до 8 кілометрів від кратера.

За даними Геологічного агентства Індонезії, виверження сталося у вівторок пообіді. Величезна хмара попелу у формі гриба була видима навіть за 90–150 км від епіцентру події.

На щастя, наразі повідомлень про жертв або руйнування немає. Водночас мешканцям регіону рекомендують бути особливо обережними у зв’язку з ризиком зсувів лавових потоків через сильні дощі.

Авіаперельоти не були скасовані, хоча ситуація залишається напруженою. Востаннє Левотобі Лакі-Лакі вивергався у листопаді — тоді загинуло дев’ятеро людей, ще кілька десятків дістали поранення.

Вулкан має висоту 1584 метри і розташований у районі Флорес-Тимур. Це частина подвійної вулканічної системи: «Лакі-Лакі» перекладається з індонезійської як «чоловік», а його спокійніший «близнюк» — Левотобі Премпуан — означає «жінка».

Індонезія, де проживає понад 270 мільйонів людей, розташована на так званому «Вогняному кільці» Тихого океану — зоні активної сейсмічної та вулканічної діяльності. У країні налічується понад 120 активних вулканів.

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Індонезія

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