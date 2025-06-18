Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено будівлю суду

Пошкоджено службові приміщення та майно установи.

Фото: Служба судової охорони

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Служба судової охорони повідомляє, що 17 червня внаслідок нічної ворожої атаки вибуховою хвилею пошкоджено об'єкт системи правосуддя у Києві.

Ушкоджено службові приміщення та майно установи.

Постраждалих серед працівників установи та співробітників Служби судової охорони немає.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві.

У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами однієї з наймасованіших атак Росії на столицю. Кількість жертв атаки на Київ збільшилась до 23.

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