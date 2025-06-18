Удар по Києву — кількість жертв російської атаки зросла до 23

У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами однієї з наймасованіших атак Росії на столицю.

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Кількість жертв російської атаки на Київ в ніч на 17 червня збільшилась до 23. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

У будинку в Соломʼянському районі рятувальники ще продовжують розбирати завали. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 18 осіб.

Кличко додав, що у Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами однієї з наймасованіших атак Росії на столицю.

«Усю ніч тривали роботи з розбору завалів і пошуку людей в Соломʼянському районі. На жаль, найгірші прогнози поки справджуються. Декого з тих киян, які вчора після атаки перестали виходити на звʼязок, витягли з-під завалів», - додав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

«Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки», — зазначив Ткаченко.

ОНОВЛЕНО:

ДСНС вказує, що кількість загиблих у Києві після вчорашньої російської атаки зросла до 23.

«Кількість загиблих у 9-поверхівці в Солом'янському районі зросла до 18 осіб - рятувальники вилучили з-під завалів ще одне тіло загиблої людини.

Загалом у столиці внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 23 людини, ще 134 постраждали. Роботи тривають», — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Тому виникла плутанина у даних щодо кількості жертв внаслідок нічного удару Росії по Києву 17 червня.

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