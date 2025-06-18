Практика судів
  1. В Україні

Удар по Києву — кількість жертв російської атаки зросла до 23

09:25, 18 червня 2025
У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами однієї з наймасованіших атак Росії на столицю.
Удар по Києву — кількість жертв російської атаки зросла до 23
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість жертв російської атаки на Київ в ніч на 17 червня збільшилась до 23. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

У будинку в Соломʼянському районі рятувальники ще продовжують розбирати завали. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 18 осіб.

Кличко додав, що у Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами однієї з наймасованіших атак Росії на столицю.

«Усю ніч тривали роботи з розбору завалів і пошуку людей в Соломʼянському районі. На жаль, найгірші прогнози поки справджуються. Декого з тих киян, які вчора після атаки перестали виходити на звʼязок, витягли з-під завалів», - додав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

«Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки», — зазначив Ткаченко.

ОНОВЛЕНО:

ДСНС вказує, що кількість загиблих у Києві після вчорашньої російської атаки зросла до 23.

«Кількість загиблих у 9-поверхівці в Солом'янському районі зросла до 18 осіб - рятувальники вилучили з-під завалів ще одне тіло загиблої людини.

Загалом у столиці внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 23 людини, ще 134 постраждали. Роботи тривають», — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Тому виникла плутанина у даних щодо кількості жертв внаслідок нічного удару Росії по Києву 17 червня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ війна обстріл ракетний удар

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада заборонила зараховувати обвинувачених у скоєнні тяжких корупційних злочинів до лав ЗСУ

Закон встановлює заборону на комплектування ЗСУ та інших військових формувань обвинуваченими у скоєнні тяжкого корупційного злочину, якщо справа слухається у суді.

Реєстр військовослужбовців в Україні буде створюватися і працювати за кошти іноземних донорів

Створення та функціонування Реєстру військовослужбовців буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги.

Якщо країна застосувала санкції до РФ, то українець може одночасно перебувати у громадянстві такої країни – законопроект про множинне громадянство

Кабмін сформує перелік держав, громадянство яких можуть паралельно набути українці, з урахуванням того, чи застосовували такі держави санкції до РФ.

Поріг для кримінальної відповідальності чиновників за недостовірне декларування збільшено з 1,5 млн до 2,2 млн грн

Верховна Рада прийняла закон, який підвищила поріг недостовірного декларування для кримінальної відповідальності посадовців з 1,5 млн до 2,2 млн грн.

«ДБР віднеслося до ВККС без поваги», але Вища рада правосуддя вирішила не загострювати конфлікт між ВККС та ДБР

Вища рада правосуддя так і не отримала відповіді, скільки часу Державне бюро розслідувань планує розслідувати кримінальні провадження стосовно ВККС.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області