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Удар по Киеву — количество жертв российской атаки выросло до 23

09:25, 18 июня 2025
В Киеве 18 июня объявлен Днем траура по жертвам одной из самых массированных атак России на столицу.
Удар по Киеву — количество жертв российской атаки выросло до 23
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Число жертв российского удара по Киеву в ночь на 17 июня увеличилось до 23. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

В жилом доме в Соломенском районе спасатели продолжают разбирать завалы. Всего по указанному адресу извлечены тела 18 человек.

Кличко добавил, что в Киеве 18 июня объявлен Днём траура по жертвам одной из самых массированных атак России на столицу.

«Всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей в Соломенском районе. К сожалению, худшие прогнозы пока подтверждаются. Некоторых киевлян, которые после атаки перестали выходить на связь, достали из-под завалов», — добавил глава КГВА Тимур Ткаченко.

«Количество жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18. Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины», — отметил Ткаченко.

ОБНОВЛЕНО:

ГСЧС указывает, что количество погибших в Киеве после вчерашней российской атаки возросло до 23.

«Число погибших в 9-этажке в Соломенском районе возросло до 18 человек - спасатели изъяли из-под завалов еще одно тело погибшего человека.

Всего в столице в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 23 человека, еще 134 пострадали. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые изначально фиксируются как отдельные погибшие. Поэтому возникла путаница в данных относительно количества жертв в результате ночного удара России по Киеву 17 июня.

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Киев война обстрел ракетный удар

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