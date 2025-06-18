Работник не воспользовался социальным отпуском — теряется ли право на него

Если работник по каким-либо причинам не воспользовался своим правом на социальный отпуск за предыдущий год или несколько лет, то имеет право использовать его.

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Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, теряется ли право на социальный отпуск, если он не был использован своевременно.

Согласно ст. 19 Закона Украины «Об отпусках», одинокой матери ежегодно предоставляется дополнительный социальный отпуск.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 этого же закона, при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска для работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребёнка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Действующим законодательством не установлен срок давности, по истечении которого работник теряет право на дополнительный социальный отпуск. Если по каким-либо причинам он не воспользовался этим правом в предыдущем году или в течение нескольких лет, он имеет право использовать такой отпуск, а в случае увольнения (независимо от оснований) ему должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни этого отпуска.

Выплата денежной компенсации за такой отпуск предусмотрена исключительно при увольнении работника.

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