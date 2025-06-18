Практика судов
  1. В мире

G7 не приняла заявление по Украине из-за позиции США — Канада сначала обвинила Вашингтон, а впоследствии опровергла собственные слова

09:10, 18 июня 2025
Вашингтон не поддержал жесткие формулировки о России, а Оттава впоследствии отрицала, что совместное заявление вообще планировалось.
G7 не приняла заявление по Украине из-за позиции США — Канада сначала обвинила Вашингтон, а впоследствии опровергла собственные слова
Фото: x.com/G7
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Саммит G7 завершился без совместного заявления по поводу войны в Украине. Об этом сообщают Reuters и CBC News со ссылкой на осведомлённые дипломатические источники.

По словам источника, США не согласны с жёсткой формулировкой в отношении действий России в Украине и настаивают на её смягчении.

Позднее канцелярия премьер-министра Канады Марка Карни опровергла предыдущие заявления о том, что Соединённые Штаты якобы заблокировали принятие совместного заявления «Большой семёрки» по войне России против Украины. Ранее озвученная журналистам информация вызвала широкий резонанс на финальном этапе саммита в Альберте.

Так, накануне представитель канцелярии на условиях анонимности сообщил нескольким СМИ, что совместное заявление по Украине готовилось, но в итоге не было принято, поскольку США не согласовали финальную редакцию. По его словам, американская сторона не захотела включать резкие формулировки в адрес России, опасаясь, что это навредит переговорам о прекращении войны.

После этого на пресс-конференции Карни пояснил, что совместного заявления действительно не было, но как председатель саммита он опубликовал итоговое заявление от лица главы. В нём выражается поддержка усилиям президента Дональда Трампа по достижению «справедливого и устойчивого мира в Украине», а также указывается, что Украина уже согласилась на безусловное прекращение огня, и теперь аналогичного шага ожидают от России.

«Все семь лидеров согласовали эту формулировку. Хотя некоторые из нас, включая Канаду, были готовы высказаться ещё жёстче», — отметил Карни в ответ на многочисленные вопросы о причинах отсутствия совместного заявления.

Тем не менее, уже через два часа пресс-секретарь премьера Эмили Уильямс заявила, что никакое совместное заявление и не планировалось, а вся важная риторика относительно Украины была включена в итоговый текст от председательствующего, как и предполагалось изначально.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина G7 Канада

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада запретила зачислять обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений в ряды ВСУ

Закон устанавливает запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Реестр военнослужащих в Украине будет создаваться и работать за счет средств иностранных доноров

Создание и функционирование Реестра военнослужащих будет осуществляться за счет средств международной финансовой помощи.

Если страна применила санкции к РФ, то украинец может одновременно находиться в гражданстве такой страны – законопроект о множественном гражданстве

Кабмин сформирует перечень государств, гражданство которых могут параллельно приобрести украинцы, с учетом того, применяли ли такие государства санкции к РФ.

Порог для уголовной ответственности чиновников за недостоверное декларирование увеличен с 1,5 млн до 2,2 млн грн

Верховная Рада приняла закон, который повысил порог недостоверного декларирования для уголовной ответственности должностных лиц с 1,5 млн до 2,2 млн грн.

«ГБР отнеслось к ВККС без уважения», но Высший совет правосудия решил не обострять конфликт между ВККС и ГБР

Высший совет правосудия так и не получил ответа, сколько времени Государственное бюро расследований планирует расследовать уголовные производства, касающиеся ВККС.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області