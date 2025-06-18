G7 не приняла заявление по Украине из-за позиции США — Канада сначала обвинила Вашингтон, а впоследствии опровергла собственные слова

Вашингтон не поддержал жесткие формулировки о России, а Оттава впоследствии отрицала, что совместное заявление вообще планировалось.

Фото: x.com/G7

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Саммит G7 завершился без совместного заявления по поводу войны в Украине. Об этом сообщают Reuters и CBC News со ссылкой на осведомлённые дипломатические источники.

По словам источника, США не согласны с жёсткой формулировкой в отношении действий России в Украине и настаивают на её смягчении.

Позднее канцелярия премьер-министра Канады Марка Карни опровергла предыдущие заявления о том, что Соединённые Штаты якобы заблокировали принятие совместного заявления «Большой семёрки» по войне России против Украины. Ранее озвученная журналистам информация вызвала широкий резонанс на финальном этапе саммита в Альберте.

Так, накануне представитель канцелярии на условиях анонимности сообщил нескольким СМИ, что совместное заявление по Украине готовилось, но в итоге не было принято, поскольку США не согласовали финальную редакцию. По его словам, американская сторона не захотела включать резкие формулировки в адрес России, опасаясь, что это навредит переговорам о прекращении войны.

После этого на пресс-конференции Карни пояснил, что совместного заявления действительно не было, но как председатель саммита он опубликовал итоговое заявление от лица главы. В нём выражается поддержка усилиям президента Дональда Трампа по достижению «справедливого и устойчивого мира в Украине», а также указывается, что Украина уже согласилась на безусловное прекращение огня, и теперь аналогичного шага ожидают от России.

«Все семь лидеров согласовали эту формулировку. Хотя некоторые из нас, включая Канаду, были готовы высказаться ещё жёстче», — отметил Карни в ответ на многочисленные вопросы о причинах отсутствия совместного заявления.

Тем не менее, уже через два часа пресс-секретарь премьера Эмили Уильямс заявила, что никакое совместное заявление и не планировалось, а вся важная риторика относительно Украины была включена в итоговый текст от председательствующего, как и предполагалось изначально.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.