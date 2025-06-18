США приостанавливают работу посольства в Иерусалиме и консульства в Тель-Авиве до 20 июня

Посольство США в Иерусалиме и его консульский отдел в Тель-Авиве не будут работать как минимум до 20 июня на фоне ситуации с безопасностью. Об этом сообщил Государственный департамент США.

«С учетом ситуации с безопасностью и в соответствии с указаниями Службы тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто с завтрашнего дня (среда, 18 июня) до пятницы (20 июня). Это касается консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в настоящее время нет никаких объявлений о «помощи частным гражданам США в выезде», что указывает на то, что США пока не считают такой шаг необходимым.

«Государственный департамент всегда планирует действия на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы помочь частным лицам выехать из зон кризиса. Мы проинформируем граждан США, если появится дополнительная информация относительно вариантов выезда», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что МИД просит граждан Украины срочно покинуть территорию Израиля.

Известно также, что Израиль приостанавливает дипломатические представительства по всему миру.