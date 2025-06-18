США призупиняють роботу посольства в Єрусалимі та консульства в Тель-Авіві до 20 червня

Рішення ухвалене через загрозу безпеці, але евакуацію громадян США поки не планують.

Фото: АР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посольство США в Єрусалимі та його консульський відділ у Тель-Авіві не працюватимуть щонайменше до 20 червня на тлі безпекової ситуації. Про це повідомив Державний департамент США.

«З огляду на ситуацію з безпекою і відповідно до вказівок Служби тилу Ізраїлю, посольство США в Єрусалимі буде зачинено відзавтра (середа, 18 червня) до п'ятниці (20 червня). Це стосується консульських відділів у Єрусалимі та Тель-Авіві», - ідеться в заяві.

Також вказується, що наразі немає жодних оголошень про «допомогу приватним громадянам США у виїзді», що свідчить про те, що США не вважають такий крок наразі необхідним.

«Державний департамент завжди планує непередбачені обставини, щоб допомогти приватним особам у виїзді з кризових зон. Ми сповістимо громадян США, якщо з'явиться додаткова інформація щодо варіантів виїзду», - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що МЗС просить громадян України терміново залишити територію Ізраїлю.

Також відомо, що Ізраїль призупиняє дипломатичні представництва по всьому світу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.