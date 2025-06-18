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G7 не ухвалила заяву щодо України через позицію США — Канада спершу звинуватила Вашингтон, а згодом спростувала власні слова

09:10, 18 червня 2025
Вашингтон не підтримав жорсткі формулювання про Росію, а Оттава згодом заперечила, що спільну заяву взагалі планували.
G7 не ухвалила заяву щодо України через позицію США — Канада спершу звинуватила Вашингтон, а згодом спростувала власні слова
Фото: x.com/G7
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Саміт G7 завершився без спільної заяви щодо війни в Україні. Про це повідомляють Reuters та CBC News із посиланням на обізнані дипломатичні джерела.

За словами джерела, США не згодні з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та хочуть, щоб воно було пом'якшене.

Згодом канцелярія прем'єр-міністра Канади Марка Карні спростувала попередні заяви про те, що Сполучені Штати нібито заблокували ухвалення спільної заяви «Групи семи» щодо війни Росії проти України. Інформація, озвучена раніше журналістам, викликала чималий резонанс на фінальному етапі саміту в Альберті.

Так, напередодні представник канцелярії на умовах анонімності заявив кільком ЗМІ, що спільна заява щодо України готувалась, але зрештою не була ухвалена, оскільки США не погодили остаточне формулювання. За його словами, американська сторона не захотіла включати різкі формулювання щодо Росії, побоюючись, що це зашкодить переговорам про припинення війни.

Після цього на пресконференції Карні пояснив, що спільної заяви не було, але як голова саміту він оприлюднив підсумкову заяву від головуючого. У ній висловлюється підтримка зусиллям президента Дональда Трампа досягти «справедливого і стійкого миру в Україні», а також зазначено, що Україна вже погодилася на безумовне припинення вогню, і тепер аналогічного кроку очікують від Росії.

«Усі сім лідерів погодили це формулювання. Хоча деякі з нас, включно з Канадою, були готові висловитися ще жорсткіше», — зазначив Карні у відповідь на численні запитання щодо відсутності спільної заяви.

Втім, уже за дві години речниця прем'єра Емілі Вільямс заявила, що жодної спільної заяви не планувалось, а вся важлива риторика щодо України була включена до підсумкового тексту від головуючого, як і задумувалось від початку.

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США Україна G7 Канада

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