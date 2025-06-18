В результате обстрела Киева повреждено здание суда

Повреждены служебные помещения и имущество учреждения.

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Служба судебной охраны сообщает, что 17 июня в результате ночной вражеской атаки взрывной волной поврежден объект системы правосудия в Киеве.

Повреждены служебные помещения и имущество учреждения.

Пострадавших среди работников учреждения и сотрудников Службы судебной охраны нет.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве

В Киеве 18 июня объявлен Днем траура по жертвам одной из самых массированных атак России на столицу. Количество жертв увеличилось до 23.

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