Практика судов
  1. В Украине

$15 тысяч за «инвалидность» – будут судить экс-правоохранителя за списание с воинского учета

11:13, 18 июня 2025
В Одесской области будут судить экс-правоохранителя за взятку в 15 тысяч долларов для уклонения от мобилизации.
$15 тысяч за «инвалидность» – будут судить экс-правоохранителя за списание с воинского учета
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Одесской области, который за 15 тысяч долларов США обещал помочь незаконно сняться с воинского учета. Обвинительный акт передан в суд, сообщили в ГБР.

По данным следствия, правоохранитель использовал свое служебное положение, чтобы находить мужчин, которые уклоняются от мобилизации или находятся в розыске. Он предлагал им «решить вопрос» через знакомых в медицинской сфере. В частности, в одном из эпизодов за 15 тысяч долларов он пообещал организовать оформление инвалидности через медико-социальную экспертизу, что позволяло сняться с воинского учета.

В марте 2025 года подозреваемого задержали во время передачи всей суммы взятки. Сейчас он уволен с должности. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством), что предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

полиция ГБР мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отбор нового главы АРМА будет проходить с участием международных экспертов – Рада приняла закон

Закон предусматривает проведение аудита АРМА, новый порядок назначения главы Нацагентства при участии международных партнеров, а также повышение окладов в АРМА.

Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве

Список государств, гражданство которых украинцы смогут получать параллельно, будет формировать Кабинет Министров.

«ГБР отнеслось к ВККС без уважения», но Высший совет правосудия решил не обострять конфликт между ВККС и ГБР

Высший совет правосудия так и не получил ответа, сколько времени Государственное бюро расследований планирует расследовать уголовные производства, касающиеся ВККС.

Рада запретила зачислять обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений в ряды ВСУ

Закон устанавливает запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Реестр военнослужащих в Украине будет создаваться и работать за счет средств иностранных доноров

Создание и функционирование Реестра военнослужащих будет осуществляться за счет средств международной финансовой помощи.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області