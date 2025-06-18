$15 тысяч за «инвалидность» – будут судить экс-правоохранителя за списание с воинского учета

В Одесской области будут судить экс-правоохранителя за взятку в 15 тысяч долларов для уклонения от мобилизации.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Одесской области, который за 15 тысяч долларов США обещал помочь незаконно сняться с воинского учета. Обвинительный акт передан в суд, сообщили в ГБР.

По данным следствия, правоохранитель использовал свое служебное положение, чтобы находить мужчин, которые уклоняются от мобилизации или находятся в розыске. Он предлагал им «решить вопрос» через знакомых в медицинской сфере. В частности, в одном из эпизодов за 15 тысяч долларов он пообещал организовать оформление инвалидности через медико-социальную экспертизу, что позволяло сняться с воинского учета.

В марте 2025 года подозреваемого задержали во время передачи всей суммы взятки. Сейчас он уволен с должности. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством), что предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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