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Фиктивная служба в ВСУ: депутат из Днепропетровщины «прокачивала» имидж и получала выплаты, — ГБР

10:19, 18 июня 2025
Женщина получила более 200 тысяч гривен, а ее «службу» организовали знакомые из воинской части.
Фиктивная служба в ВСУ: депутат из Днепропетровщины «прокачивала» имидж и получала выплаты, — ГБР
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В Днепропетровской области разоблачили депутатку областного совета, которая ради имиджа и выплат начала фиктивно служить в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«В 2023 году женщина решила «прокачать» свой политический имидж среди электората и коллег. Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана пригодной к службе.

После этого ее направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первичное воинское звание «солдат», — отметили в ГБР.

Указывается, что к схеме она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением поспособствовать тому, чтобы депутатка числилась в списках военнослужащих, но фактически не принимала участия в учениях.

Для решения формальностей с документами депутатку несколько раз привозил в учебный центр ее водитель, после чего она проводила время по собственному усмотрению.

«Пройдя таким образом военное обучение, депутатка продолжила фиктивную службу уже в части своего знакомого. При его содействии ее оформили на должность оператора во взвод разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов. Далее по документам женщина несколько раз «переводилась» с одной должности на другую», — сообщили в Бюро.

Таким образом депутатка успела якобы побывать и телефонистом, и «поработать» в группе коммуникаций штаба.

Установлено, что за это время она незаконно получила выплат на сумму более 200 тысяч гривен, которые регулярно тратила на личные нужды.

Ей сообщено о подозрении в уклонении от несения военной службы путем другого обмана, совершенного в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Начальник учебного центра подозревается в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенного в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением должностным лицом в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 и ч. 4 ст. 191 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении заместителю командира части и избрании всем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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