9 лет заключения с конфискацией имущества: ВАКС объявил приговор экс0председателю Тернопольского облсовета Михаилу Головко

ВАКС приговорил экс-председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко к 9 годам заключения с конфискацией всего имущества по делу о получении более 600 тысяч гривен взятки от бизнесмена-волонтера.

Фото: ВАКС

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Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко, которого уличили в просьбе предоставить и получении более 600 тысяч гривен неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд признал бывшего чиновника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Также суд применил к обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей до вступления приговора в законную силу. Средства должны быть внесены в течение пяти дней со дня вынесения приговора.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней с момента оглашения, если не будет обжалован в апелляционном порядке.

Как известно, в июне 2023 года главу Тернопольского облсовета уличили в получении более 600 тысяч гривен. Эти деньги он требовал за согласование и включение в перечень объектов, нуждающихся в бюджетном финансировании, выполненных работ по капитальному ремонту дороги местного значения, а также за последующее подписание актов выполненных работ коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.

Ранее сообщалось, что экс-председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко подозревают в недекларировании имущества более чем на 2 млн грн.

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