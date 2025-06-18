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9 років ув'язнення з конфіскацією майна: ВАКС оголосив вирок ексголові Тернопільської облради Михайлу Головку

09:43, 18 червня 2025
ВАКС засудив ексголову Тернопільської облради Михайла Головка до 9 років ув'язнення з конфіскацією всього майна у справі про отримання понад 600 тисяч гривень хабаря від бізнесмена-волонтера.
9 років ув'язнення з конфіскацією майна: ВАКС оголосив вирок ексголові Тернопільської облради Михайлу Головку
Фото: ВАКС
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Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, якого викрили на проханні надати та одержанні понад 600 тисяч гривень неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вироком суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України, та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Також суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків до набрання вироком законної сили. Кошти мають бути внесені протягом п’яти днів з дня постановлення вироку.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Як відомо, у червні 2023 року голову Тернопільської обласної ради було викрито на одержанні понад 600 тисяч гривень. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Раніше повідомлялося, що ексголову Тернопільської облради Михайла Головка підозрюють у недекларуванні майна на понад 2 млн грн.

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ВАКС вирок антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

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