Фіктивна служба в ЗСУ: депутатка з Дніпропетровщини «прокачувала» імідж і отримувала виплати, — ДБР

Жінка отримала понад 200 тисяч гривень, а її «службу» організували знайомі з військової частини.

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На Дніпропетровщині викрили депутатку обласної ради, яка заради іміджу та виплат почала фіктивно служити в ЗСУ. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«У 2023 році жінка вирішила «прокачати» свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби.

Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання «солдат», — зазначили в ДБР.

Вказується, що до схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд.

«Пройшовши таким чином військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого. За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду», — розповіли в Бюро.

Таким чином депутатка встигла нібито побувати й телефоністом та «попрацювати» у групі комунікацій штабу.

Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат за службу на понад 200 тисяч гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки.

Їй повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 КК України).

Начальник навчального центру підозрюються у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб а через те, що він підписував розрахункові відомості про нарахування заробітної плати, ще й у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану(ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 та ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання відносно всіх фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

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