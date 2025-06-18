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$15 тисяч за «інвалідність» – судитимуть екс-правоохоронця за списання з військового обліку

11:13, 18 червня 2025
В Одеській області судитимуть екс-правоохоронця за хабар у 15 тисяч доларів задля ухилення від мобілізації.
$15 тисяч за «інвалідність» – судитимуть екс-правоохоронця за списання з військового обліку
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Одеської області, який за 15 тисяч доларів США обіцяв допомогти незаконно знятися з військового обліку. Обвинувальний акт передано до суду, повідомили в ДБР.

За даними слідства, правоохоронець використовував своє службове становище, щоб знаходити чоловіків, які ухиляються від мобілізації або перебувають у розшуку. Він пропонував їм «вирішити питання» через знайомих у медичній сфері. Зокрема, в одному з епізодів за 15 тисяч доларів він пообіцяв організувати оформлення інвалідності через медико-соціальну експертизу, що дозволяло знятися з військового обліку.

У березні 2025 року підозрюваного затримали під час передачі всієї суми хабаря. Наразі він звільнений із посади. Йому висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням), що передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

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поліція ДБР мобілізація

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