В Днепре из-за обстрела повреждено здание суда, фото

Служебные помещения суда повреждены из-за ракетного удара.

Фото: Служба судебной охраны

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Во вторник, 24 июня, враг совершил ракетный обстрел Днепра. В результате удара взрывной волной поврежден объект системы правосудия. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

Повреждены служебные помещения и имущество учреждения.

Пострадавших среди работников учреждения и сотрудников Службы судебной охраны нет.

Напомним, из-за удара по Днепру повреждения получили более 220 автомобилей и мотоциклов, здания детской больницы и детского сада, девятиэтажного жилого дома, а также одного из предприятий. Еще был серьезно поврежден поезд Одесса-Запорожье. Количество погибших продолжает расти.

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