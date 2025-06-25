У Дніпрі через обстріл пошкоджено будівлю суду, фото

Службові приміщення суду пошкоджено через ракетний удар.

Фото: Служба судової охорони

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У вівторок, 24 червня, ворог здійснив ракетний обстріл Дніпра. Внаслідок удару вибуховою хвилею пошкоджено об'єкт системи правосуддя. Про це повідомляє Служба судової охорони.

Ушкоджено службові приміщення та майно установи.

Постраждалих серед працівників установи та співробітників Служби судової охорони немає.

Нагадаємо, що через обстріл Дніпра понад 220 автомобілів та мотоциклів, приміщення дитячої лікарні та дитячого садочка, дев’ятиповерхового будинку, підприємства, а також потяг Одеса-Запоріжжя. Кількість загиблих продовжує зростати.

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