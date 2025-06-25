Запрет выезда за границу для женщин 18-27 лет – Россия распространяет фальшивое видео со Стефанишиной

Российская пропаганда распространяет фейки о запрете выезда женщин за границу.

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Российские Telegram-каналы активно распространяют дезинформацию, утверждая, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина якобы предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада поддержала эту инициативу. Как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, на самом деле Стефанишина таких заявлений не делала, а парламент не рассматривает подобных запретов. Распространенное видео оказалось deepfake, что подтвердила сама вице-премьер-министр.

Такие манипуляции являются частью российской информационной войны, направленной на сеяние паники среди украинцев и продвижение нарратива о необходимости капитуляции перед Россией. Эксперты призывают проверять информацию из официальных источников, чтобы избежать влияния пропаганды.

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